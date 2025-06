Jour de la Russie : Kim Jong-un adresse ses félicitations à Poutine

Photo : YONHAP News

Kim jong-un a envoyé un message de félicitations à Vladimir Poutine à l’occasion du Jour de la Russie, célébré le 12 juin. Il y a affirmé que les relations bilatérales s’étaient renforcées grâce à la fraternité combattante forgée dans le sang versé par leurs soldats, et qu’ils maintenaient désormais une véritable alliance que rien ne saurait briser.L’homme fort de Pyongyang a ajouté que la défense de la souveraineté et du territoire, ainsi que la construction d’une Russie forte seront inévitablement accomplies, souhaitant sa victoire dans la guerre en Ukraine. Ce message a été transmis la veille au ministère russe des Affaires étrangères par Sin Hong-chol, l’ambassadeur nord-coréen en Russie.Dans le même temps, l’ambassadeur russe en Corée du Nord, Aleksandr Matsegora, a organisé une réception officielle au centre diplomatique de Taedonggang à Pyongyang afin de célébrer cette journée.Le lien entre deux alliés n’a jamais été aussi étroit. Les liaisons ferroviaires directes qui relient leurs capitales reprendront le 17 juin, après avoir été suspendues depuis la pandémie de COVID-19. Dans ce contexte, les regards se tournent désormais vers une possible visite de Kim III en Russie d’ici la fin de l’année. Le locataire du Kremlin l’avait invité à Moscou lors de sa visite à Pyongyang en juin 2024.