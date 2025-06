Tracts anti-Pyongyang : les familles des victimes d'enlèvement ne veulent pas céder

Photo : YONHAP News, unite2011.co.kr.

En dépit de l’appel de l’administration Lee Jae-myung à l’arrêt des largages de tracts anti-Pyongyang, l’association des sud-Coréens dont les proches ont été enlevés par le Nord a prévu de nouveaux envois. Elle a déclaré hier au commissariat de police de Paju, un rassemblement de 30 personnes entre le 14 juin et le 10 juillet au Pavillon Imjingak de la ville, à 60 kilomètres au nord de Séoul.A propos de l’objet de l’événement, l’association a expliqué qu’il s’agissait de mettre en garde le royaume ermite et de l’exhorter à assurer le retour des sud-Coréens kidnappés. Son représentant, Choi Sung-yong, a annoncé que le ministère de la Réunification lui avait seulement demandé de suspendre les lancements de tracts, sans pour autant proposer de moyens pour solutionner la question de leur rapatriement. Avant de marteler qu’il poursuivra ses activités jusqu’à ce qu’il retrouve son père.Choi a également indiqué que son association allait faire s’envoler de l’autre côté de la frontière des ballons transportant des bulletins d’information, en limitant leur poids total à moins de deux kilogrammes. La législation concernée stipule qu’une sanction pénale peut être infligée, si le poids est supérieur à ce seuil.Les membres du groupe ont déjà envoyé des aérostats chargés de tracts trois fois cette année, en avril, en mai et début juin.Sous le mandat de Yoon Suk Yeol, le prédécesseur conservateur de Lee, le ministère avait fermé les yeux sur ces actes, invoquant la décision de la Cour constitutionnelle, qui les a qualifiés de liberté d’expression. Mais, il a rétropédalé après la prise de fonctions du chef de l’Etat progressiste.