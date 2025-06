Défense : Washington compte augmenter la charge financière de ses alliés

Photo : KBS News

La nouvelle Stratégie de défense nationale (NDS) des Etats-Unis mettra l’accent sur la région indo-pacifique pour faire face à la Chine et inclura une contribution accrue de leurs alliés. Le secrétaire américain à la Défense a déclaré hier, lors d’une audition du Sénat, qu’une version provisoire avait été élaborée en ce sens.Selon Pete Hegseth, ce plan vise à permettre aux alliés et aux partenaires d’accroître leurs investissements en matière de défense, afin que Washington puisse se concentrer sur les domaines critiques. Il a précisé que la version complète, attendue pour la fin de l’été, en reprendrait de nombreux éléments.En mars dernier, le Washington Post avait rapporté que les orientations provisoires de la NDS ont pour priorité la préparation contre une éventuelle invasion de Taïwan par Pékin, et la défense du territoire américain, tout en confiant la gestion des autres menaces en grande partie aux pays alliés.Pour rappel, Hegseth a lancé le processus d’élaboration du nouveau document début mai. Celui-ci définit les grandes priorités militaires américaines face aux principales menaces, et il est rédigé à chaque changement d’administration.Elbridge Colby, sous-secrétaire à la Défense chargé de la politique et responsable de la rédaction de cette stratégie, souligne que l’administration Trump continuera de fournir une dissuasion nucléaire contre Pyongyang, mais que Séoul devra jouer un rôle plus actif contre ses menaces conventionnelles.