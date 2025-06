La cote de popularité de Lee Jae-myung dépasse 50 %

Photo : YONHAP News

Plus d’un sud-Coréen sur deux juge positif le bilan du nouveau président de la République Lee Jae-myung. C’est ce que révèle un sondage réalisé conjointement par Embrain Public, Kstat Research, Korea Research International et Hankook Research, entre le 9 et le 11 juin. En détail, 53 % sont satisfaits, 19 % estiment qu’il ne fait pas du bon travail, tandis que 28 % sont sans opinion ou n’ont pas répondu.Par tendance politique, 82 % des progressistes soutiennent le chef de l’Etat tandis que 59 % des centristes se disent satisfaits et 42 % des conservateurs expriment un avis négatif. A la question sur les attentes quant à sa gouvernance future, 65 % des sondés se montrent optimistes, contre 24 % d’avis défavorables.Concernant les partis politiques, le Minjoo, la nouvelle formation présidentielle, de centre-gauche, arrive en tête avec 45 %. Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), conservateur, a recueilli 23 %.Sur la composition du gouvernement, 57 % des sondés sont satisfaits du choix de Lee, tandis que 23 % ne partagent pas cet avis.Enfin, concernant les priorités du nouvel exécutif, les interrogés ont cité en premier lieu la stabilisation de l’économie et la relance de la demande intérieure avec 69 %. Suivent la cohésion sociale et la réconciliation politique, les questions diplomatiques telles que les négociations douanières, ainsi que l’enquête sur la proclamation de la loi martiale du 3 décembre.Le sondage a été réalisé par téléphone auprès de 1 001 adultes des deux sexes, avec un niveau de confiance de 95 % et une marge d’erreur de 3,1 points.