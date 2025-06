Météo : la mousson débute sur l'ensemble du territoire

Photo : YONHAP News

Le ciel sud-coréen se couvre à la veille du week-end. Ce vendredi, le soleil sera masqué par un manteau nuageux et la mousson, qui a commencé hier sur l’île de Jeju, touchera le sud du pays dans la journée. Les précipitations se répandront jusqu’à la zone métropolitaine en soirée.Du côté des températures, les valeurs en profitent pour diminuer notamment au sud. Ce matin, il fait 22°C à Séoul, 20°C à Gangneung, Daejeon, Gwangju et Daegu ainsi que 21°C à Jeonju et Busan. Cet après-midi, il est attendu 30°C dans la capitale, 26°C à Daejeon et Daegu, 27°C à Jeonju, 25°C à Gwangju, 24°C à Busan ainsi que 29°C à Gangneung.Les précipitations se poursuivront tout le week-end à un niveau important pour toutes les régions. Les températures resteront similaires à celles d’aujourd’hui.