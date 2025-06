Droits de douane américains : les produits dérivés de l’acier sud-coréens pourraient être concernés

Photo : YONHAP News

L'administration Trump a décidé d'imposer des droits de douane de 25 % non seulement sur l'acier, mais aussi sur les produits dérivés de ce dernier, utilisés dans les appareils électroménagers. Ils seront appliqués à partir du 23 juin.Selon l'annonce faite jeudi par le département américain du Commerce dans le journal officiel, les produits ajoutés à la liste comprennent, entre autres, les réfrigérateurs, les sèche-linge, les machines à laver, les lave-vaisselle, les cuisinières et les fours.En mars, pour rappel, Washington avait imposé des droits de douane de 25 % sur l'acier, ainsi que sur les produits dérivés en contenant, sur la base de la valeur utilisée pour les fabriquer.Les entreprises sud-coréennes dont Samsung Electronics et LG Electronics, qui exportent une part importante de leurs appareils produits en Corée du Sud et au Mexique vers les Etats-Unis, devraient être affectées par cette mesure.