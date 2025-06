Enquêtes visant le couple Yoon Suk Yeol : Lee Jae-myung choisit trois procureurs indépendants

Photo : KBS News

Lee Jae-myung semble vouloir passer à la vitesse supérieure sur les enquêtes visant son prédécesseur, Yoon Suk Yeol, et son épouse. Tard la nuit dernière, il a nommé trois procureurs spéciaux devant mener, en toute indépendance, des investigations sur les affaires dans lesquelles est impliqué ou suspecté de l’être l’ex-couple présidentiel. Un choix parmi les six candidats recommandés quelques heures plus tôt par les deux principaux mouvements progressistes, le Minjoo et le Parti de la reconstruction de la Corée.Le chef de l’Etat a désigné Cho Eun-suk, qui avait auparavant assuré l’intérim à la tête de la Cour des comptes (BAI), pour conduire les investigations sur la déclaration de la loi martiale en décembre. Recommandé par le parti présidentiel, Cho avait également occupé plusieurs postes de haut responsable du ministère public sous l’administration Moon Jae-in (2017-2022).Lee a proposé à Min Joong-ki de diriger une équipe d’enquêteurs chargés d’éclaircir de multiples allégations pesant sur l’ex-Première dame. Cet ancien président du Tribunal du district central de Séoul a également été conseillé par le parti majoritaire au Parlement.Pour faire la lumière sur l’affaire Chae, du nom d’un soldat du Corps des Marines, l’avocat Lee Myeong-hyeon a été choisi. Il avait auparavant été magistrat du Parquet du ministère de la Défense. Son nom a été avancé par le Parti de la reconstruction de la Corée.Pour rappel, Chae est décédé en juillet 2023, emporté par le courant lorsqu’il participait à des opérations de recherche des personnes disparues après des crues subites dans le sud-est du pays. Yoon est soupçonné d’être intervenu dans les enquêtes sur les circonstances de la mort du jeune conscrit afin de faire rayer quelques noms de la liste des responsables de sa disparition.Les trois procureurs spéciaux désignés ont désormais 20 jours pour constituer leurs équipes d’investigations respectives.