Le président Lee inspecte les préparatifs contre les inondations

Photo : YONHAP News

Le président de la République s'est rendu, hier après-midi, au Centre de contrôle des crues du fleuve Han pour inspecter les préparatifs en prévision de la saison des pluies. Le « Jangma » a commencé le jour-même sur l’île méridionnale de Jeju.Sur place, Lee Jae-myung a souligné l'importance de la prévention des catastrophes naturelles, de la minimisation des dégâts et d'une restauration rapide. Il a également appelé les fonctionnaires à faire preuve de responsabilité et à se préparer rigoureusement pour prévenir les accidents. Avant d’évoquer la nécessité d'améliorer la perception des services de sécurité civile ainsi que leur système de récompense.Le nouveau chef de l’Etat a également mentionné les drames passés, tels que le naufrage du ferry Sewol et la bousculade mortelle d'Itaewon, en indiquant qu’ils auraient pu être évités grâce à une prévention anticipée. Il a insisté sur sa volonté de faire en sorte que de tels accidents ne se reproduisent pas sous son gouvernement.Lee s’est ensuite déplacé sur les lieux de la tragédie d’Itaewon, où il a déposé un bouquet de chrysanthèmes et observé un moment de recueillement.