Premier échange téléphonique entre Lee Jae-myung et Anthony Albanese

Photo : YONHAP News

Lee Jae-myung poursuit ses échanges téléphoniques avec les dirigeants étrangers. Hier après-midi, il s’est entretenu avec le Premier ministre australien, Anthony Albanese, à la demande de ce dernier qui avait posté, le 4 juin sur les réseaux sociaux, un message de félicitations à l’occasion de l’investiture du nouveau président sud-coréen.Selon la porte-parole de la présidence, Kang Yu-jung, au cours de l’entretien de près de 15 minutes, Lee a rappelé que les deux Etats maintenaient un partenariat stratégique global. Avant de rendre hommage à leur collaboration pour la stabilité et la prospérité dans la région comme dans le monde.Les deux dirigeants en ont profité pour promettre de continuer de travailler main dans la main afin d’affermir la coopération bilatérale, qui s’opère dans divers domaines allant de l’armement aux chaînes d’approvisionnement, et qui repose sur la confiance mutuelle de longue date, établie par la participation de l’Australie à la guerre de Corée.Enfin, ils sont convenus de renforcer leur communication pour faire avancer le dossier nucléaire nord-coréen de manière substantielle et de faire du sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec), prévu cet automne à Gyeongju en Corée du Sud, un succès.