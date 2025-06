Livre vert : les pressions baissières sur l’économie persistent

Photo : YONHAP News

Le ministère de l’Economie et des Finances a diagnostiqué que les pressions baissières sur l'économie sud-coréenne demeurent constantes entre janvier et juin. C'est ce qui ressort de son rapport publié ce matin, « Tendances économiques récentes », appelé aussi « Livre vert ».Selon le document, la production industrielle en avril a diminué de 0,8 % par rapport au mois précédent. Les ventes au détail ont reculé de 0,9 %, et les investissements en équipements et en construction ont également diminué. En mai, les exportations ont baissé de 1,3 % sur un an.Cependant, l’indice de confiance des consommateurs, le mois dernier, s’est établi à 101,8, en hausse de 8 points par rapport à avril. Le climat des affaires s’est également amélioré pour augmenter de 2,8 points. Les indices des indicateurs coïncidents et avancés pour avril, quant à eux, ont progressé respectivement de 0,2 et 0,3 point. De leur côté, les emplois ont augmenté de 245 000 en mai par rapport à il y a un an. Enfin, le taux de chômage a baissé de 0,2 point pour s’établir à 2,8 %.Le « Livre vert » estime également que l’économie mondiale fait face à une détérioration de l’environnement commercial due à l’imposition de droits de douane par les grandes puissances. Ce qui pourrait entraîner une volatilité persistante sur les marchés financiers internationaux, ainsi que des inquiétudes quant à un ralentissement du commerce et de la croissance.