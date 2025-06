Séoul va rapatrier quatre nord-Coréens secourus en mer de l’Est

Photo : YONHAP News

Séoul s’apprête à rapatrier les quatre nord-Coréens, que son armée et ses garde-côtes ont sauvés le 27 mai en mer de l'Est. Leur embarcation avait dérivé à quelque 100 km au large de Goseong, au sud de la Ligne de limite nord (NLL), frontière intercoréenne dans ces eaux entre la péninsule et le Japon.Un responsable du ministère de la Réunification a annoncé hier que ces marins avaient souhaité retourner chez eux, lors des interrogatoires conjoints des autorités concernées. Avant d’ajouter qu’ils seront renvoyés rapidement et en sécurité, pour des raisons humanitaires. La question est de savoir si Pyongyang répondra cette fois à la demande de retour de ses ressortissants.En mars dernier également, l’armée sud-coréenne avait sauvé deux civils nord-coréens, alors en mer Jaune, et souhaite les rapatrier. En vain. Le pays communiste reste toujours muet sur ce dossier.