Un haut diplomate du département d’Etat américain attendu à Séoul

Photo : YONHAP News

Un haut diplomate américain est attendu à Séoul aujourd’hui ou demain. Il s’agit de Sean O'Neill, qui assume l’intérim du sous-secrétaire d’Etat adjoint, chargé des affaires liées à l’Asie de l’Est et au Pacifique. Il sera reçu par des responsables du ministère des Affaires étrangères afin de coordonner les meilleurs moyens de renforcer l’alliance sud-coréano-américaine et la coopération bilatérale en matière de politique nord-coréenne. Une première depuis la prise de fonctions de Lee Jae-myung.L’attention est rivée sur la possibilité d’échanges sur la contribution financière liée au stationnement de soldats américains au sud du 38e parallèle. L’administration Trump demandant à ses alliés d’augmenter leur budget de défense.Les officiels des deux pays pourront également se pencher sur une nouvelle orientation de leur politique vis-à-vis de Pyongyang. D’autant que Lee et Trump cherchent tous deux à apaiser les tensions dans la péninsule. Les deux dirigeants pourront se rencontrer pour la première fois, en marge du sommet du G7, prévu du 15 au 17 mai au Canada. Le pays hôte a invité la Corée du Sud à s’y joindre.