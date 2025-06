Lee Jae-myung échange avec des chefs d'entreprises et d’associations économiques

Photo : YONHAP News

Lee Jae-myung a tenu ce matin une rencontre avec les dirigeants des cinq plus grands conglomérats du pays, ainsi que des six principales organisations économiques. L’objectif était de discuter ensemble des moyens de remettre l’économie sur les rails.Le président de la République a déclaré que le plus important était que tous les citoyens puissent gagner leur vie et les entreprises constituent les piliers de l'économie. Avant de souligner que le gouvernement doit soutenir activement les entrepreneurs afin qu’ils puissent pleinement contribuer au développement économique.Le nouveau chef de l’Etat a également insisté sur l’importance d’une économie équitable, expliquant que le pays du Matin clair ne peut plus reposer sur la concurrence déloyale, les privilèges ou l’exploitation, et que ce modèle ne permet plus une croissance durable.L’ancien patron du Minjoo a poursuivi que son administration s’efforcerait de normaliser l'économie et l'industrie, notamment en réduisant les difficultés rencontrées par les entreprises face à la concurrence internationale. Le tout en élargissant leurs territoires économiques ainsi que leurs champs d’action à l’étranger. Avant d'ajouter qu'il s'investira également pour supprimer des réglementations inutiles. Il a ainsi demandé des avis sur l’orientation future des politiques industrielles et économiques.Parmi les participants figuraient notamment le patron de Samsung Electronics, Lee Jae-yong, le président de SK, Chey Tae-won et le chef de Hyundai Motor Chung Eui-sun. Du côté des associations économiques, étaient présents Ryu Jin, chef de la Fédération des industries (FKI), Sohn Kyung-shik, patron de la Fédération coréenne des entreprises (KEF) et Yoon Jin-shik, le patron de l'Association coréenne du commerce international (KITA), entre autres.