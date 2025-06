Un haut responsable de la diplomatie américaine à Séoul

Photo : YONHAP News

Le sous-secrétaire d’Etat adjoint intérimaire des Etats-Unis aux affaires de l’Asie de l’Est et du Pacifique, Sean O'Neill, a atterri aujourd’hui à Séoul, après avoir participé à une conférence du Forum régional de l’Asean sur la sécurité, en Malaisie. Il est le premier haut responsable de la diplomatie américaine à faire un déplacement en Corée du Sud depuis l’entrée en fonctions de Lee Jae-myung.Dès son arrivée, O'Neill a été reçu par des responsables du ministère des Affaires étrangères. Il s’agit de la première rencontre, au cours de laquelle le nouveau pouvoir sud-coréen et l’administration Trump coordonnent les meilleurs moyens de renforcer l’alliance entre les deux pays et la coopération bilatérale en matière de politique nord-coréenne.Interrogé par des journalistes en arrivant au siège du ministère, le diplomate américain a affirmé que l’alliance Séoul-Washington est toujours le pivot de la sécurité dans la région indopacifique.L’attention est rivée sur la possibilité d’échanges sur la contribution financière liée au stationnement de soldats américains au sud du 38e parallèle. Les USA demandant à leurs alliés d’augmenter leur budget de défense.Les officiels des deux pays pourront également se pencher sur une nouvelle orientation de leur politique vis-à-vis de Pyongyang. D’autant que Lee et Trump cherchent tous deux à apaiser les tensions dans la péninsule. Les deux dirigeants pourront se rencontrer pour la première fois, en marge du sommet du G7, prévu du 15 au 17 mai au Canada. Le pays hôte a invité la Corée du Sud à s’y joindre.