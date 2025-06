Séoul souhaite rétablir les canaux de communication intercoréens

Photo : YONHAP News

Lee Jae-myung a déclaré qu’il déploierait tous les efforts nécessaires pour faire de la péninsule coréenne un espace de paix, de coexistence et de prospérité. Il a tenu ces propos dans un discours pour la cérémonie célébrant le 25e anniversaire du sommet intercoréen du 15 juin. Ce denier a été lu par son conseiller aux affaires politiques, Woo Sang-ho.Le président de la République y a exprimé sa volonté d'arrêter toute action hostile pour reprendre le dialogue et la coopération. Pour ce faire, il a promis de restaurer rapidement les canaux de communication intercoréens interrompus. Affirmant que la paix est aussi l’économie, il a souligné l’importance de reconstruire un système de gestion de crise afin d’éviter les affrontements accidentels et d’empêcher toute escalade des tensions.Le nouveau dirigeant a regretté que, ces trois dernières années, la situation de la péninsule soit revenue en arrière, affirmant qu'il faut renouer pleinement avec l’esprit du 15 juin. Avant d'ajouter que transformer le risque coréen en une opportunité constituerait la voie à suivre pour les deux voisins.A noter que le ministre de la Réunification, Kim Young-ho, nommé sous l'administration précédente, ne s’est pas rendu à la cérémonie pendant trois années de suite, et n’a diffusé aucun message particulier à cette occasion.