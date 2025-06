Lee Jae-myung valide la démission de son premier conseiller aux affaires civiles

Photo : YONHAP News

Premier revers pour le nouveau président de la République. Lee Jae-myung a finalement accepté la démission présentée hier soir par son premier conseiller aux affaires civiles, Oh Kwang-soo. Depuis sa nomination le 8 juin, ce dernier était suspecté d’avoir possédé un bien immobilier et contracté des prêts bancaires sous des noms empruntés.La porte-parole de la présidence a précisé aujourd’hui que le chef de l’Etat avait pris une telle décision en considération de l’importance du poste, chargé de veiller au respect de la discipline des fonctionnaires et de vérifier les dossiers de candidature pour les fonctions importantes de l’Etat.Ancien procureur haut gradé, Oh était censé comprendre la volonté de Lee pour la réforme du pouvoir judiciaire ainsi que sa philosophie politique. Le Bureau présidentiel s’est aussitôt mis à chercher son successeur, en accordant la priorité à son esprit pragmatique et à sa compétence.