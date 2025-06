Attaque d'Israël contre l'Iran : Lee appelle à veiller à la sécurité des expatriés

Photo : YONHAP News

Le bureau présidentiel a convoqué aujourd'hui une réunion d'urgence afin d’évaluer les répercussions de la récente attaque menée par Israël contre les installations nucléaires iraniennes.Lee Jae-myung a demandé de vérifier précisément la situation des ressortissants sud-coréens sur place, afin de déterminer d’éventuels préjudices et les dispositifs à mettre en œuvre, indiquant que la priorité est leur vie et leur sécurité. Il a ensuite déclaré que ce raid aérien avait provoqué de fortes fluctuations du prix du pétrole, des taux de change et des marchés boursiers, et que l'économie sud-coréenne, qui entrait dans une phase de stabilisation, semblait replonger dans l'incertitude.Le chef de l'Etat fraîchement élu a appelé à une vigilance pour éviter que l'économie nationale ne subisse davantage de dommages dus à des chocs extérieurs. Avant d’expliquer que, les questions économiques et sécuritaires étant parmi les plus grandes responsabilités du gouvernement, il prendra toutes les mesures nécessaires.Par ailleurs, la réunion s’est tenue en présence de Song Ki-ho. Ancien avocat de l'Association des avocats pour une société démocratique, spécialisé en commerce international, il sera chargé de rapporter au président les informations issues du NIS, du Parquet et de la Police, afin de coordonner l’action gouvernementale.