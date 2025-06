Photo : YONHAP News

Pour entamer cette troisième semaine de juin, c’est la pluie qui accompagne les sud-Coréens sur le chemin du travail. Tout le territoire est touché par ces averses qui persisteront jusque dans l’après-midi. Les nuages s’évacueront progressivement dans la nuit.Du côté des températures, ce lundi, les valeurs diminuent par rapport à la veille mais, en raison de l’humidité, il fera lourd. Ce matin, il fait 22°C à Séoul, 23°C à Daejeon, Jeonju et Gwangju, 22°C à Busan ainsi que 24°C à Daegu. Cet après-midi, il est attendu 28°C dans la capitale, à Daejeon et Gwangju, 30°C à Jeonju et Daegu ainsi que 26°C à Busan.