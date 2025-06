Le taux de la population active chez les personnes âgées atteint celui des jeunes

Photo : YONHAP News

Un nombre croissant de personnes âgées travaillent ou cherchent à travailler en Corée du Sud. Le taux de la population active chez les individus de 60 ans et plus a ainsi atteint celui des jeunes. Un phénomène causé par le retrait de ces derniers du marché du travail ainsi que du vieillissement démographique.Selon le Service d'information en ligne (KOSIS), géré par le Institut national des statistiques (Kostat), la proportion des 60 ans et plus au travail ou en recherche d'emploi a enregistré un record avec 49,4 %, soit +0,8 point sur un an.Ce chiffre est en hausse continue depuis 2011, à un rythme toujours plus accéléré. Il rattrape désormais celui de la population active des 15-29 ans. Pour cette tranche d'âge, il est de 49,5 % en baisse depuis mai 2024. A noter que, dans dix régions sur dix-sept, le nombre de personnes âgées actives ou souhaitant occuper un poste dépasse celui des jeunes. Cette tendance, initialement confinée dans de petites collectivités locales, s'est propagée dans les grandes villes dont Daegu et Gwangju.La participation accrue dans l'activité économique à un âge avancé reflète la paupérisation des 60 ans et plus. En 2023, le taux de pauvreté de ce groupe a atteint 38,2 %, le plus haut niveau au sein de l'Organisation de coopération et développement économique (OCDE). Leur pension de retraite moyenne était de 800 000 wons, soit environ 507 euros, largement inférieur aux frais minimum de subsistance d'un foyer à quatre membres (850 euros).