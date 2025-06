Le taux de non remboursement des dettes augmente en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Sur fond de marasme économique et de demande intérieure en berne, de plus en plus de ménages et d'autoentrepreneurs sud-coréens ont des difficultés à rembourser leurs dettes.Le taux de défaillance dans le remboursement des emprunts bancaires a augmenté de 0,2 % sur les cinq premiers mois de l'année. Ces prêts non-productifs risquent de s'accroître, au regard d'éventuels impacts des mesures tarifaires américaines sur les exportations sud-coréennes.Plus précisément, en mai, le taux des arriérés enregistré par les cinq principales banques du pays a atteint 0,18 % pour les grands groupes et 0,71 % pour les PME. Il s'est établi à 0,67 % chez les autoentrepreneurs et à 0,36 % pour les foyers. Des niveaux jamais atteints ces onze dernières années.Le milieu financier attribue cette augmentation des prêts non-performants à la récession ainsi qu'aux taux d'intérêt élevés qui se prolongent. Chaque banque a mis en place une task force pour élaborer des mesures de soutien ou de refinancement aux emprunteurs qui peinent à rembourser leurs dettes.