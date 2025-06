Lee Jae-myung nomme les conseillers adjoints à la sécurité nationale

Photo : YONHAP News

Avant son départ pour le Canada, afin de participer au G7, le président Lee Jae-myung a nommé le personnel à la sécurité nationale. Il a désigné au poste de premier conseiller adjoint Kim Hyeon-jong, un général trois étoiles à la retraite qui avait dirigé le Commandement des opérations terrestres.La présidence a expliqué que Kim, expert des politiques militaires, était la personne la plus appropriée pour accomplir la réforme des armées.Lim Woong-soon, ambassadeur de la République de Corée au Canada, a été nommé au poste de deuxième conseiller adjoint. Choisi pour élaborer des politiques diplomatiques, il est déjà entré en fonction pour préparer la participation du chef de l'Etat au G7.Enfin, Oh Hyun-joo, première femme sud-coréenne à avoir assumé le poste d'ambassadeur auprès du Saint-Siège, hérite du poste de troisième conseiller, chargé de la sécurité économique.Tous les responsables à la sécurité nationale sont d’anciens diplomates, avec Wi Sung-lac à leur tête. Ce qui confirme que l'administration Lee privilégiera le pragmatisme et l'intérêt national dans le traitement des dossiers sécuritaires.Par ailleurs, Lee a nommé Ha Jung-woo, directeur du Future AI Center de Naver, au poste de chef de la planification de l’avenir de l’IA.