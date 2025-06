GAFI : la Corée du Nord à nouveau désignée comme une « juridiction à haut risque »

Photo : KBS News

Pour la quinzième année consécutive, Pyongyang a été désignée comme une « juridiction à haut risque » par le Groupe d'action financière (GAFI), en matière de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.Le centre de renseignement financier (FIU), placé sous l'égide de la Commission des services financiers (FSC) de la Corée du Sud a annoncé hier que cette décision avait été prise lors de la réunion plénière du GAFI, tenue au siège du Parlement de l'Union européenne, à Strasbourg.La Corée du Nord et l'Iran ont ainsi été placés sous « juridiction à surveiller », tandis que la Birmanie est sous « juridiction soumise à une surveillance renforcée ».Par ailleurs, le GAFI a également adopté l'amendement de « la recommandation 16 », dans le but de renforcer la vérification des expéditeurs et destinataires des transferts de fonds. L’objectif est de faciliter la détection de la criminalité et l'application des sanctions en cas d'infraction.