Crise au Moyen-Orient : Séoul maintient une surveillance des marchés

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud suit de près l’évolution des marchés dans un contexte de flambée des prix du pétrole et de forte volatilité, provoquées par les tensions militaires entre Israël et l’Iran. Ce matin, le gouvernement a réuni en urgence les agences concernées pour faire le point sur la situation au Moyen-Orient, ses répercussions sur les marchés mondiaux et l’économie nationale.Depuis la frappe aérienne israélienne sur une installation iranienne vendredi, la volatilité des marchés financiers et des prix des matières premières s’est intensifiée. L’équipe de réponse d’urgence a décidé de surveiller l’évolution de l’économie réelle et de réagir rapidement avec les institutions concernées en cas de mouvements inhabituels.Le gouvernement veut aussi garantir une gestion rigoureuse de l’approvisionnement en énergie, tout en limitant les perturbations du commerce extérieur et de la logistique. Il prévoit notamment un soutien à la liquidité pour les entreprises exportatrices affectées, ainsi que des espaces de fret maritime réservés aux petites et moyennes entreprises. Si les tensions logistiques s’aggravent, des navires supplémentaires pourront être mobilisés.