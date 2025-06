Carte du carbone : développée en Corée du Sud et exportée en Ouzbékistan

Photo : YONHAP News

Le projet de création de la carte du carbone, développée par le ministère sud-coréen de l'Aménagement du territoire et des Transports sera réalisé en Ouzbékistan.Selon le ministère, Seondo Soft, start-up sud-coréenne à l'origine du système de cette cartographie, a été sélectionné pour rejoindre le programme de « soutien au développement urbain intelligent dans le cadre de l'Action climatique » de la Banque de développement asiatique (ADB). Elle signera aujourd'hui avec le pays de l'Asie centrale un accord en ce sens.La carte du carbone représente la quantité de carbone émis et stocké par des bâtiments et des routes. Les statistiques, calculées sur 1 km, 500 et 100 mètres, sont mises à jour chaque année. En dehors de sa gestion de cette carte, le ministère encourage le développement de technologies visant un aménagement urbain basé sur la neutralité carbone.Récemment, l'ADB s'est engagée à adopter un système de réponse intégral au changement climatique en coopération avec le gouvernement ouzbèk, avant de choisir la carte du carbone sud-coréenne.Le pays du Matin clair souhaite que ce projet s'étende à toute l’Ouzbékistan et ses pays voisins.