Sondage : 58,6 % des sud-Coréens approuvent la première semaine de Lee Jae-myung

Selon un sondage publié ce matin, 58,6 % des sud-Coréens ont exprimé une opinion favorable sur la première semaine du mandat de Lee Jae-myung. À l’inverse, 34,2 % ont estimé qu’il ne s’en était pas bien sorti, tandis que 7,2 % se sont dits indécis ou sans opinion.D’après l’analyse de Realmeter, plusieurs éléments expliquent cette évaluation positive. Parmi eux, l’optimisme suscité par l’amélioration des indicateurs économiques, notamment le franchissement du seuil des 2 900 points par le KOSPI, les échanges téléphoniques avec les dirigeants japonais et chinois ainsi que les rencontres avec des acteurs du monde économique. A cela s’ajoutent les mesures en faveur des citoyens, comme la préparation d’un budget supplémentaire.Par région, le soutien le plus fort au nouveau président s’est manifesté à Gwangju et dans les provinces de Jeolla, où 75,8 % des sondés ont salué son action. En revanche, dans les régions traditionnellement conservatrices comme la ville de Daegu et le Gyeongsang du Nord, ce taux était le plus bas, à 47,7 %. À Busan, Ulsan et dans le Gyeongsang du Sud, les avis étaient partagés avec 48,4 % d’évaluations positives. Dans la région capitale, 62,6 % des habitants d’Incheon et du Gyeonggi se montraient favorables, contre 56,4 % à Séoul.Par tranche d’âge, ce sont les quadragénaires qui ont soutenu le plus Lee, avec 73 % d’opinions positives. Cependant, seuls 42,8 % des personnes dans la vingtaine se disaient satisfaites de son action.Concernant les perspectives sur sa gouvernance à venir, 59,4 % des sondés ont estimé que le chef de l’Etat ferait du bon travail, en hausse de 1,2 point par rapport à la semaine précédente. Ceux qui pensent le contraire représentaient 34,9 %, en recul de 0,6 point. Enfin, 5,7 % n’ont pas exprimé d’opinion.En ce qui concerne le soutien aux partis politiques, le Minjoo, la formation présidentielle, a enregistré un net progrès, atteignant 49,9 % d’intentions favorables, soit une hausse de 1,9 point. Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), anciennement au pouvoir, a chuté à 30,4 %, en baisse de 4,4 points. L’écart entre les deux principales formations est désormais de 19,5 points, soit 6,3 points de plus que la semaine précédente.Le sondage a été réalisé par Realmeter à la demande du quotidien Energy Economy News entre le 9 et 13 juin auprès de 2 507 adultes. Sa marge d'erreur est de plus ou moins 3,1 points pour un niveau de confiance de 95 %.