G7 : Lee Jae-myung part pour sa première visite officielle à l’étranger

Le président de la République s’est envolé aujourd’hui pour le Canada afin de participer au sommet du G7.Pour sa première visite officielle à l’étranger depuis son investiture, Lee Jae-myung arrivera à Calgary lundi, heure locale, où il tiendra des entretiens bilatéraux avec plusieurs dirigeants participants. Outre les membres du G7, sept autres pays, à savoir la Corée du Sud, l’Australie, le Brésil, l’Inde, le Mexique, l’Afrique du Sud et l’Ukraine, sont conviés.Le lendemain, une session élargie réunira les pays membres ainsi que les nations invitées. Le chef de l’Etat sud-coréen prendra la parole sur des thèmes tels que la diversification des chaînes d’approvisionnement en énergie et le lien entre intelligence artificielle (IA) et énergie.Des pourparlers bilatéraux sont également en cours de préparation avec les Etats-Unis et le Japon. Un haut responsable de la présidence a indiqué que, si ces rencontres ont lieu, elles pourraient donner un nouvel élan aux négociations techniques, notamment sur les questions tarifaires.Par ailleurs, la participation de Lee au sommet de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (Otan), prévu fin juin, semble de plus en plus certaine.