Budget : le gouvernement prêt à dévoiler une deuxième enveloppe supplémentaire

Photo : YONHAP News

Le gouvernement est entré dans la phase finale de préparation du deuxième budget rectificatif de l’année. L’objectif est de mobiliser entre 30 000 et 40 000 milliards de wons de dépenses publiques, soit entre 21 et 29 milliards d’euros. Ce montant inclut les 13 800 milliards de wons adoptés le mois dernier par le Parlement pour le premier budget rectificatif. Cette fourchette correspond à la demande de 35 000 milliards de wons formulée par le Minjoo en février, avant l’élection présidentielle.Les coupons de consommation, absents du premier projet, devraient être intégrés au second. L’exécutif souhaite ainsi tenir sa promesse d’utiliser les finances publiques comme levier pour relancer la consommation intérieure.Le dernier point à ajuster concerne l’étendue des bénéficiaires. Pendant toute la campagne présidentielle, Lee Jae-myung et la formation de centre-gauche ont soutenu que le versement universel stimule davantage la consommation. Ils s’inquiètent néanmoins des recettes fiscales potentiellement inférieures aux prévisions pour cette année. Deux options sont donc à l’étude : exclure les 10 à 20 % de ménages aux revenus les plus élevés, ou verser un coupon à tous en modulant le montant selon les revenus.