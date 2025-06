Lancement officiel d’un comité pour la planification des affaires nationales

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, le comité de planification nationale a officiellement lancé ses activités. Cette instance remplace le comité de transition présidentielle. Elle est chargée de définir les priorités et d’élaborer un plan quinquennal pour chaque projet et exercera ses fonctions pendant deux mois, avec une possible prolongation allant jusqu’à 80 jours.Le comité sera dirigé par Lee Han-joo, proche conseiller du président Lee Jae-myung. Il sera épaulé par Jin Sung-joon, président du comité politique du Minjoo, Kim Yong-beom, chef du bureau de la politique présidentielle, et Bang Ki-seon, ministre du Bureau de coordination politique (OPC). Tous trois ont été nommés vice-présidents.Lee Han-joo a affirmé vouloir avancer rapidement dans l’élaboration des priorités gouvernementales, tout en maximisant leur faisabilité grâce à la prise en compte des retours du terrain, à une gestion budgétaire rigoureuse, à l’adaptation des textes législatifs et à la rationalisation des réglementations.Sous sa direction, le nouvel organe s’articulera autour de sept sous-commissions, couvrant notamment la planification nationale, l’économie et les affaires sociales.Par ailleurs, un groupe de travail sera mis en place pour réfléchir à la réorganisation des structures gouvernementales. Seraient concernés, entre autres, le ministère de l’Economie et des Finances, celui de l’Egalité des sexes et de la Famille, le ministère de l’Environnement ainsi que le Parquet.