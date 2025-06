Photo : YONHAP News

La Corée du Nord pourrait porter son arsenal nucléaire à 90 ogives, selon un rapport publié lundi par l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI).Dans son rapport annuel 2025, ce dernier estime qu’en janvier, les stocks mondiaux d’ogives nucléaires s’élevaient à 12 241 unités. Les Etats-Unis et la Russie en détiennent à eux seuls environ 90 %, avec respectivement 5 177 et 5 459 ogives. Ils sont suivis par la Chine, la France, le Royaume-Uni, l’Inde, le Pakistan et Israël.Pour le régime de Kim Jong-un, le SIPRI précise qu’il fait toujours de son programme nucléaire militaire une priorité stratégique. Pyongyang aurait déjà assemblé environ 50 ogives et disposerait de matières fissiles suffisantes pour en produire jusqu’à 40 supplémentaires.Enfin, l'institut souligne que, en 2024, presque toutes les puissances nucléaires ont mené des programmes intensifs de modernisation, améliorant leurs arsenaux et déployant de nouvelles armes. Il met en garde contre une possible inversion de la tendance à la baisse des arsenaux nucléaires, observée depuis la fin de la guerre froide.