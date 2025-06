Marche des fiertés à Séoul : « Nous ne nous arrêterons jamais »

Photo : YONHAP News

La 26e édition de la marche des fiertés sud-coréenne s’est tenue samedi à Séoul. Environ 30 000 personnes ont défilé depuis la station de métro Jonggak, en passant par la cathédrale de Myeongdong et la place de Séoul, jusqu’à Euljiro, pour réclamer l’amélioration des droits des personnes LGBTQ+.Plus de 70 organisations, dont des associations LGBTQ+ et de défense des droits humains, des clubs universitaires et des ambassades étrangères, ont également organisé des spectacles et des événements.Placée sous le slogan « Nous ne nous arrêterons jamais », le Seoul Queer Culture Festival (SQCF), qui a débuté le 1er juin et se poursuit jusqu’au 22, comprend cette parade ainsi que la 25e édition du festival du film queer de Corée.Pour la première fois parmi les institutions centrales de l’administration sud-coréenne, l'Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA) a participé à l’événement. Cependant, la Commission nationale des droits humains de Corée (NHRCK), qui participait chaque année depuis 2017, a renoncé à sa présence cette année, au motif de la prise en compte des voix opposées au festival. Certains de ses employés ont toutefois décidé d’y participer de manière individuelle, en tenant un stand indépendant.