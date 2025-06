Photo : YONHAP News

Le ciel de la Corée du Sud reste nuageux ce mardi. Des averses sont également attendues sur un axe allant du sud-ouest au nord-est du pays. La zone métropolitaine et la côte sud devraient être épargnées par ces précipitations.Du côté des températures, il fait toujours chaud et humide. Ce matin, il fait 22°C à Séoul, Daegu et Gwangju, 21°C à Daejeon et Busan, 23°C à Jeonju ainsi que 24°C à Gangneung. Cet après-midi, il est prévu 29°C dans la capitale et à Gwangju, 30°Cà Daejeon, Jeonju, et Gangneung, 26°C à Busan ainsi que 31°C à Daegu.