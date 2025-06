60 ans de normalisation des relations diplomatiques : Séoul et Tokyo prônent un partenariat accru

Photo : YONHAP News

Une cérémonie célébrant le 60e anniversaire de la normalisation des relations diplomatiques entre la Corée du Sud et le Japon a eu lieu lundi soir dans un grand hôtel situé en plein cœur de Séoul. Organisé par l'Ambassade du Japon, cet événement a réuni des représentants gouvernementaux des deux pays, ainsi que des hommes d'affaires et des acteurs de la société civile œuvrant à la promotion des échanges bilatéraux.Dans un message vidéo préenregistré diffusé à l’occasion, le président sud-coréen Lee Jae-myung, en visite au Canada pour participer au sommet du G7, a déclaré qu’au cours des six dernières décennies, les deux voisins avaient accompli des progrès remarquables dans les domaines des échanges économiques, culturels et humains. Il a également souligné que Séoul et Tokyo étaient des « partenaires importants » qui devaient relever ensemble le défi d’un environnement international en pleine mutation.Kim Jin-a, deuxième vice-ministre sud-coréenne des Affaires étrangères, qui représentait hier le gouvernement, a affirmé que les avancées accomplies dans les relations bilatérales reposaient sur la confiance et les échanges entre les peuples. Avant de promettre de continuer à œuvrer en faveur d’un partenariat stable et tourné vers l’avenir. Du côté japonais, Akihisa Nagashima, conseiller spécial du Premier ministre Shigeru Ishiba, a déclaré qu’une communication étroite et une collaboration renforcée constituaient une nécessité, et non un choix, dans le contexte international actuel.Par ailleurs, quelque 130 projets sont prévus cette année pour célébrer les 60 ans de la normalisation des relations diplomatiques. La cérémonie organisée par l'Ambassade de Corée du Sud au Japon se tiendra le 19 juin à Tokyo.