PPP : Song Eon-seok élu chef du groupe parlementaire

Photo : YONHAP News

Song Eon-seok a été élu chef du groupe parlementaire du Parti du pouvoir du peuple (PPP). A l’issue d’un vote organisé lundi lors d’une réunion plénière des élus de la formation conservatrice, le député trois fois élu a remporté la victoire en obtenant 60 voix sur un total de 106, contre 30 pour Kim Sung-won et 16 pour Lee Hun-seung.Après son élection, Song a déclaré qu’il miserait sur le changement et le renouveau pour regagner le soutien des citoyens. Elu depuis 2018 dans le Gyeongsang du Nord, bastion traditionnellement conservateur, il est considéré comme ne faisant partie d’aucune faction particulière au sein du parti. Mais il entretiendrait toutefois des affinités avec les proches de Yoon Suk Yeol, ancien président de la République destitué.Une rencontre est prévue cet après-midi entre lui, Kim Yong-tae, leader par intérim du PPP, et Kim Byung-kee, élu vendredi nouveau chef de file des députés du Minjoo, la formation au pouvoir. La coopération sur les dossiers portés par l’administration Lee Jae-myung, notamment le projet de budget supplémentaire, devrait être au cœur de leurs discussions.