G7 : Lee Jae-myung rencontre les dirigeants sud-africain et australien

Photo : YONHAP News

Lee Jae-myung a atterri à Calgary au Canada lundi après-midi (heure locale), avant de rallier Kananaskis pour participer au sommet du G7. Pour lui, cette réunion, en marge de laquelle il doit multiplier les rencontres bilatérales, est le début dans le grand bain international.Peu de temps après son arrivée, le nouveau président sud-coréen s’est entretenu successivement avec son homologue sud-africain et le Premier ministre australien, également invités par le pays hôte.Au cours du face-à-face avec Cyril Ramaphosa, Lee a rappelé que l’Afrique du Sud est la première économie africaine et la porte d’entrée de la Corée du Sud vers le continent, et qu’elle avait participé à la guerre de Corée. Avant de proposer de continuer de travailler main dans la main pour élargir davantage la coopération, qui ne cesse de s’intensifier depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux Etats, en 1992, et de solliciter le soutien du gouvernement de Pretoria aux entreprises sud-coréennes présentes dans le pays.En retour, Ramaphosa a affirmé que les deux nations étaient des partenaires précieuses partageant la démocratie, et que les firmes du pays du Matin clair contribuent à la création d’emplois et au développement industriel de son pays. Il a également souhaité les voir multiplier leurs investissements.La participation de l’Australie à la guerre de Corée et la coopération se sont également invitées dans le tête-à-tête avec Anthony Albanese. Le nouveau dirigeant sud-coréen a salué le fait que Séoul et Canberra maintiennent un partenariat stratégique global et œuvrent pour la stabilité et la prospérité de la communauté internationale. Le chef du gouvernement australien a pour sa part préconisé d’affermir la collaboration dans divers domaines allant de l’armement aux chaînes d’approvisionnement des minerais critiques.Les deux hommes sont en outre convenus de travailler en plus étroite communication pour obtenir une avancée substantielle dans le dossier nucléaire nord-coréen, comme dans l’instauration de la paix sur la péninsule. Ils ont également souhaité la réussite du sommet du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (Apec), que la Corée du Sud doit accueillir en novembre à Gyeongju.