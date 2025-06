Classement IMD : la Corée du Sud dégringole

Photo : KBS News

La Corée du Sud a reculé de sept places par rapport à 2024, dans le classement des pays les plus compétitifs, établi par l'Institut de management suisse IMD. Elle figure désormais à la 27e position parmi les 69 nations étudiées.La cause de cette chute est la baisse de l’efficacité des entreprises et des infrastructures. Le pays du Matin clair se classe respectivement 44e (-21 places) et 21e (-10) dans ces catégories. Il a toutefois amélioré sa compétitivité dans la performance économique et l’efficacité du gouvernement pour se positionner 11e (+5) et 31e (+8).L’administration Lee Jae-myung estime que cette dégradation est un impact de l’incertitude politique et économique, créée par la loi martiale, proclamée par l’ex-président Yoon Suk Yeol. Dans un briefing écrit, la porte-parole de la présidence a tenu à souligner que le nouveau gouvernement travaillera systématiquement afin de remonter dans le classement mondial.