Procès de Moon Jae-in : première audience préparatoire

Photo : YONHAP News

Le procès de l'ancien président de la République Moon Jae-in, accusé de corruption, s'ouvre aujourd'hui. La première audience préparatoire se tient à 14h au Tribunal du district central de Séoul. Les avocats de l'ex-chef de l'Etat ont indiqué qu’il n’y assistera pas.Cette séance a pour but de clarifier les enjeux du procès et d’établir un plan d'examen des preuves. Contrairement aux audiences principales, la présence de l’accusé n’est pas obligatoire.Cet après-midi, les juges devraient également examiner la demande de transfert de l'affaire vers le Tribunal du district d’Ulsan, déposée le 11 juin par la défense. Celle-ci invoque la proximité du tribunal avec le domicile de l’ancien dirigeant.Pour rappel, Moon a été inculpé le 24 avril par le Parquet du district de Jeonju pour corruption passive. Selon les procureurs, entre 2018 et 2020, son ex-gendre du nom de Seo aurait perçu un total de 200 millions de wons, environ 127 000 euros, sous forme de salaires et d’indemnités de logement de la part de la compagnie aérienne Thai Eastar Jet. Cette somme serait considérée comme un pot-de-vin versé au chef de l’Etat de l’époque par Lee Sang-jik, propriétaire d’Eastar Jet, société mère de Thai Eastar Jet. Cet ex-député a occupé le poste de président de l'Agence coréenne des PME et des Start-up (Kosme) sous l'administration Moon. Il a lui aussi été inculpé pour corruption active et abus de confiance.