Baisse des prix à l'exportation et à l'importation en mai

Photo : YONHAP News

Les prix à l’exportation et à l’importation ont reculé en mai, dans le sillage de la remontée du won sud-coréen face au dollar américain. Leurs indices se sont établis respectivement à 128,56 et à 134,63, en baisse de 3,4 et de 3,7 % en un mois. Le taux de change entre les deux devises a quant à lui chuté de 3,4 %.La Banque de Corée (BOK) a précisé aujourd’hui que les cours du charbon et des produits pétroliers (-4,1 %), ainsi que des substances chimiques (-3,8 %) ont tiré à la baisse l’indice des prix à l’export. S’agissant des prix à l’import, des reculs ont été observés notamment pour les produits minéraux (-5,6 %) ainsi que pour ceux agricoles et halieutiques (-4,6%).Le responsable des données sur l’inflation de l’institution a fait état des évolutions opposées entre les cours du pétrole et le taux de change won-dollar. Les premiers sont en hausse et le second en baisse.