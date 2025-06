G7 : l'entretien Lee-Trump ne devrait pas avoir lieu

Photo : YONHAP News

Le président des Etats-Unis a décidé de quitter prématurément le sommet du G7 au Canada pour rentrer lundi, heure locale, à Washington. Il devait y rester, à l’origine, jusqu’à mardi. La porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a annoncé que Donald Trump avait pris cette décision pour s’occuper de nombreux sujets importants, plus particulièrement la situation au Moyen-Orient, où le conflit israélo-iranien s’intensifie.La présidence sud-coréenne a aussitôt annoncé être en train de vérifier cette information. Selon un de ses responsables, un tête-à-tête entre Lee Jae-myung et Trump devait avoir lieu mardi. Mais à ce stade, rien ne semble certain que l’entretien ait lieu.Toujours selon l’officiel, des progrès concrets sont réalisés pour une rencontre entre Lee et le Premier ministre japonais, Shigeru Ishiba.