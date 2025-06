Pyongyang dénonce la « flexibilité stratégique » de Washington

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a vivement critiqué la « flexibilité stratégique » prônée par les Etats-Unis dans l’élargissement du rôle des Forces américaines stationnées en Corée du Sud (USFK). Dans un éditorial publié ce mardi, la KCNA a qualifié cette initiative de « tentative de maintien de l’hégémonie régionale et d’agression ».Selon l’agence de presse officielle du pays communiste, cette approche constituerait une stratégie « anachronique » et une « doctrine d’agression » profondément enracinée aux USA. En outre, Washington aurait ainsi officiellement manifesté son intention d’utiliser les USFK comme une force opérationnelle régionale en les déployant dans des champs de bataille en Asie-Pacifique.La KCNA a également affirmé que les ambitions hégémoniques américaines, combinées à cette flexibilité stratégique, risquaient de mettre le feu aux éléments de conflit en Asie du Nord-Est et de provoquer d’immenses explosions en chaîne. Elle a ajouté que la Corée du Sud deviendrait l’avant-poste le plus efficace pour les opérations militaires américaines dans la région, rendant inévitable la participation de son armée.Enfin, le royaume ermite a estimé que les actes de provocation de ses ennemis, qui s’enhardissent depuis l’arrivée au pouvoir de l’administration Trump, justifiaient le développement de sa capacité de dissuasion offensive, ainsi que l’urgence de mettre ses avertissements à exécution.Pour rappel, le 11 juin dernier, le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a fait savoir que la nouvelle Stratégie de défense nationale (NDS) des Etats-Unis mettrait l’accent sur la région indo-pacifique afin de contrer la Chine, et impliquerait une contribution accrue de leurs alliés. Ce qui laisse prévoir que Washington pourrait demander à Séoul une augmentation de ses dépenses de défense.