Prévision démographique : le nombre d’employés reculera dès 2032

Photo : YONHAP News

Si le déclin démographique actuel se poursuit, la Corée du Sud verra son nombre de personnes employées diminuer dès 2032. C’est ce que révèle un rapport de la Banque de Corée (BOK) publié aujourd’hui.D’après ses prévisions, la croissance tendancielle de l’emploi, nécessaire pour maintenir le taux de chômage naturel, devrait devenir négative dans seulement sept ans. En cause, la diminution du nombre d’habitants âgés de plus de 15 ans à partir de 2033 et la baisse du taux d’activités vers 2030. Jusqu’ici, malgré la diminution de la population, le taux de participation à l’emploi a continué de progresser, notamment en raison du développement du télétravail et l’essor des postes dans les services depuis la pandémie. Mais cette situation ne pourra pas durer.Pour la BOK, même en supposant que l’économie sud-coréenne croît au niveau de son potentiel, le nombre de travailleurs en 2050 pourrait être réduit à 90 % de celui de 2040. Ce recul pèsera inévitablement sur la croissance économique, et freinera la progression du PIB à compter de 2030.La banque centrale sud-coréenne a affirmé que les évolutions démographiques ne peuvent être inversées à court terme, soulignant la nécessité de prolonger la vie active des seniors et de promouvoir l’emploi des jeunes et des femmes. Avant d’ajouter que si le taux de participation s’élève de 4 points d’ici 2050, la baisse du nombre d’employés pourrait être retardé de cinq ans, atténuant ainsi la pression exercée sur le PIB.