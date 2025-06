Conflit israélo-iranien : Séoul appelle ses ressortissants à quitter l’Iran

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a recommandé à ses ressortissants de quitter l'Iran, face à l'escalade du conflit militaire avec Israël. Le gouvernement sud-coréen a émis, ce mardi à 13h, une alerte voyage en ce sens qui correspond au niveau trois sur une échelle de quatre, pour l'ensemble du territoire iranien. Jusqu’à présent, ce niveau d’alerte ne concernait que certaines régions limitrophes de la Turquie et de l’Irak, tandis que le reste du pays était placé sous vigilance.Le ministère des Affaires étrangères a exhorté les sud-Coréens actuellement présents en Iran à quitter le pays dès que possible, en suivant les consignes de la mission diplomatique sur place, tout en veillant à leur sécurité. Il a également conseillé aux personnes qui envisagent de s'y rendre d’annuler ou de reporter leur voyage. Avant d'ajouter qu’il continuerait de suivre de près l’évolution de la situation au Moyen-Orient et qu’il prendrait toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des citoyens sud-coréens.