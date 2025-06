G7 : Lee Jae-myung rencontre des dirigeants étrangers mais pas Donald Trump

Photo : YONHAP News

En marge du sommet du G7, qui se tient à Kananaskis au Canada, le président sud-coréen s’est entretenu en tête-à-tête, lundi, heure locale, avec les dirigeants australien et sud-africain.Au cours de sa rencontre avec le Premier ministre australien, Lee Jae-myung a reconfirmé la volonté de Séoul de travailler en plus étroite collaboration avec Canberra dans divers domaines tels que la défense, l’armement, l’énergie propre ou encore les minerais critiques. Pour sa part, Anthony Albanese a rappelé le rôle de l’Australie dans la guerre de Corée, à laquelle elle avait participé. Avant de souligner l’importance de la coopération économique bilatérale et d’affirmer que son pays est un fournisseur stable d’énergie et d’autres ressources à la Corée du Sud.Les deux hommes sont en outre convenus de la nécessité de faire un succès du prochain sommet du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (Apec), qui s’ouvrira cet automne dans la ville sud-coréenne de Gyeongju.Lors de son tête-à-tête avec son homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa, le chef de l’Etat sud-coréen a rappelé que l’Afrique du Sud est la première économie africaine et la porte d’entrée de son pays vers le continent. Il en a profité pour solliciter le soutien du gouvernement de Pretoria aux entreprises sud-coréennes présentes localement. Mais aussi pour proposer de continuer de travailler main dans la main pour élargir davantage la coopération dans différents secteurs, qui ne cesse de s’intensifier depuis l’établissement des relations diplomatiques bilatérales, en 1992.En retour, Ramaphosa a indiqué que les deux Etats étaient des partenaires précieux partageant la démocratie, et que les firmes du pays du Matin clair contribuent à la création d’emplois et au développement industriel de son pays. Il a également souhaité les voir multiplier leurs investissements.Par ailleurs, le Bureau présidentiel sud-coréen a annoncé qu’il était devenu difficile de tenir la première entrevue avec Donald Trump, qui devait avoir lieu ce mardi. En effet, le locataire de la Maison Blanche a décidé de quitter plus tôt que prévu le sommet du G7. A ce propos, le conseiller présidentiel à la sécurité nationale a expliqué que Washington avait sollicité la compréhension de Séoul face à une telle situation. Wi Sung-lac a ajouté qu’en revanche, une rencontre est prévue mardi après-midi avec le Premier ministre japonais, Shigeru Ishiba.Enfin, Lee doit prendre la parole lors d’un sommet élargi réunissant les dirigeants des sept plus grandes puissances mondiales et ceux des autres Etats conviés.