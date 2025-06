L’exécutif prolonge les allègements fiscaux sur les carburants et les voitures

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a annoncé la prolongation de plusieurs mesures fiscales temporaires qui devaient initialement s’interrompre à la fin du moins de juin. Ainsi, la réduction de la taxe sur les carburants destinés au transport sera maintenue jusqu’au 31 août. Cette décision a été prise dans un contexte de forte volatilité des prix du pétrole, notamment en raison des tensions au Moyen-Orient.L’allègement de la taxe sur la consommation appliquée aux combustibles de production d’électricité sera étendu jusqu’à la fin de l’année. L’objectif est de réduire les coûts de production des entreprises publiques du secteur de l’énergie. La baisse de la taxe sur l’achat de véhicules restera également en vigueur sur la même période.Enfin, l’exécutif a prolongé de six mois l’application d’un contingent tarifaire à 0 % sur le gaz de pétrole liquéfié (GPL) et le pétrole brut utilisé pour sa production. Un dispositif visant à diminuer la charge des ménages défavorisés et à soutenir l’industrie pétrochimique.