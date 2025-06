La saison de plage débute ce week-end

Photo : YONHAP News

Les stations balnéaires commencent à ouvrir leurs portes en Corée du Sud. Ce samedi, les plages de Haeundae et de Songjeong à Busan, et celles de Eurwangni et de Wangsan à Incheon accueilleront leurs premiers visiteurs estivaux.Le ministère des Océans et de la Pêche tiendra demain une réunion avec dix collectivités locales côtières, ainsi que la police et le service des pompiers, pour faire le point sur les préparatifs liés à ces ouvertures dans chaque région. Il demandera aux autorités locales de veiller à un déploiement suffisant d’agents de sécurité et d’équipements de sauvetage, ainsi qu’à une communication des consignes de sécurité par le biais de banderoles et d’annonces sonores.Le calendrier d’ouverture et de fermeture des 282 plages du pays est disponible sur le site : badaon.or.kr.