L’été n’a pas encore débuté mais s’est déjà installé en Corée du Sud. Ce mercredi, le mercure grimpera jusqu’à 30°C sur l’ensemble du territoire. Ce matin, il fait 22°C à Séoul, Daejeon et Jeonju, 23°C à Daegu, 20°C à Busan et Gwangju ainsi que 25°C à Gangneung. Cet après-midi, il est attendu 31°C dans la capitale, à Daejeon et Gangneung, 32°C à Jeonju et Gwangju, 28°C à Busan ainsi que 33°C à Daegu.Cette chaleur s’accompagnera d’un ciel dégagé sur toutes les régions, et ce, pour toute la journée.