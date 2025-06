G7 : première rencontre entre Lee Jae-myung et Shigeru Ishiba

Photo : KBS News

Le président sud-coréen s'est entretenu mardi (heure locale) avec le Premier ministre japonais, en marge du sommet du G7 à Kananaskis, au Canada. Lors de leur première rencontre qui a duré environ 30 minutes, les deux dirigeants ont notamment discuté des moyens de développer les relations bilatérales.Lee Jae-myung a d’abord mis en avant la proximité entre la Corée du Sud et le Japon, les comparant à « deux voisins partageant la même cour ». Il a ensuite appelé à dépasser les différends et les divergences de vues pour instaurer une coopération mutuellement bénéfique. Le nouveau chef de l’Etat sud-coréen a également souligné la nécessité d’une collaboration étroite face aux incertitudes du commerce international et aux tensions géopolitiques, qualifiant les relations entre les deux pays de « complémentaires ». Avant d'exprimer l’espoir de développer des liens bilatéraux tournés vers l’avenir.De son côté, Shigeru Ishiba a rappelé que l’année 2025 marquait le 60e anniversaire de la normalisation de leurs relations diplomatiques. Il a évoqué la gravité de la situation internationale actuelle et exprimé son souhait de voir se renforcer la coopération et le partenariat entre Séoul et Tokyo, aussi bien pour la région que pour le monde entier. Ishiba a terminé en appelant à l’intensification des échanges entre les gouvernements, les milieux d’affaires et les citoyens des deux nations.Les deux hommes s’étaient déjà entretenus par téléphone le 9 juin, soit cinq jours après la prise de fonction de Lee, et se sont retrouvés hier en face à face. A titre de comparaison, l’ex-président Yoon Suk Yeol avait tenu son premier sommet avec le Premier ministre nippon Fumio Kishida, en septembre 2022 à New York. C’était quatre mois après son investiture. Son prédécesseur Moon Jae-in avait, quant à lui, rencontré Shinzo Abe deux mois après son arrivée au pouvoir, en juillet 2017, en marge du sommet du G20 en Allemagne.