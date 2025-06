G7 : Lee Jae-myung s’entretient avec ses homologues brésilien et mexicain

Photo : YONHAP News

En visite au Canada pour participer au sommet du G7, le président sud-coréen a rencontré mardi ses homologues brésilien et mexicain.Tout d’abord, lors de son tête-à-tête avec Luiz Inácio Lula da Silva, Lee Jae-myung a salué le rôle croissant du Brésil, devenu un acteur majeur du Sud global. Avant d’exprimer sa volonté de renforcer les échanges économiques avec le plus grand partenaire commercial et pays d’investissements de Séoul en Amérique latine. Les deux hommes sont également convenus de développer un partenariat de coopération globale. La présidence sud-coréenne a souligné qu’ils avaient réaffirmé la nécessité d’une coopération face aux grands défis mondiaux, en particulier dans la lutte contre le changement climatique, et se sont engagés à élargir leur coopération sur la scène internationale.Selon la porte-parole Kang Yu-jung, Lula a invité son interlocuteur à participer à la COP30, que le Brésil accueillera en novembre. Le chef de l’Etat sud-coréen l’a remercié pour cette invitation et a indiqué qu’il envisagerait sérieusement de s’y rendre.Au cours de son face-à-face avec Claudia Sheinbaum Pardo, Lee a rappelé que le Mexique avait été le premier pays d’Amérique latine à nouer un partenariat stratégique avec la Corée du Sud, et qu’il reste son principal partenaire économique dans la région. Il a exprimé le souhait de développer encore davantage les relations bilatérales, notamment dans le domaine économique, et a invité son interlocutrice au sommet du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (Apec), prévu cet automne à Gyeongju.De son côté, Sheinbaum a salué l’implantation active des entreprises sud-coréennes dans son pays et fait part de son intérêt pour une coopération accrue dans les secteurs de haute technologie. Enfin, les deux dirigeants sont convenus de renforcer leur coopération bilatérale et multilatérale sur la base de leur partenariat stratégique.