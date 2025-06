Mobilisation d’ingénieurs et ouvriers militaires nord-coréens en Russie : Washington et Séoul manifestent leur inquiétude

Photo : YONHAP News

Le département d'Etat américain a exprimé ses inquiétudes face à la décision de la Corée du Nord d'envoyer 6 000 ingénieurs et ouvriers militaires en Russie pour la soutenir dans sa guerre en Ukraine. Répondant à des questions posées par l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, un responsable a jugé « profondément préoccupante » l'utilisation continue par Moscou de travailleurs et de soldats nord-coréens dans ses opérations militaires. Selon lui, le régime de Kim Jong-un compte actuellement sur son allié russe pour obtenir les fonds dont il a désespérément besoin, en lui fournissant de la main-d'œuvre et des troupes.L'officiel américain a également souligné que ces nord-Coréens contribuent au financement des programmes illégaux d’armes de destruction massive et de missiles balistiques de Pyongyang. Il a précisé que ceux travaillant à l’étranger, y compris en Russie, génèrent des revenus en violation de la résolution 2397 du Conseil de sécurité des Nations unies.Pour rappel, à l’issue de son entretien avec Kim Ⅲ à Pyongyang mardi, le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergueï Choïgou, a annoncé que la Corée du Nord enverrait plusieurs milliers de sapeurs et d’ouvriers pour participer à la reconstruction des infrastructures détruites par les attaques ukrainiennes, ainsi qu’au déminage sur le territoire russe.Séoul a également réagi à cette nouvelle mobilisation de forces nord-coréennes par la Russie, la qualifiant d’« inquiétante ».