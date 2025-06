G7 : Lee Jae-myung rencontre les dirigeants de l’UE

Photo : YONHAP News

En marge du sommet du G7, qui se tient à Kananaskis au Canada, le président sud-coréen a poursuivi ses rencontres avec les dirigeants de l’Union européenne (UE).À l’issue de leur rencontre, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, et António Costa, président du Conseil européen, ont publié une déclaration conjointe sur X, félicitant Lee Jae-myung pour sa large victoire à l’élection présidentielle. Les deux représentants européens ont souligné que les relations Bruxelles-Séoul étaient plus étroites que jamais dans tous les domaines. Avant de réaffirmer leur volonté de renforcer le partenariat en matière de sécurité et de défense face aux défis communs. Par ailleurs, ils ont rappelé leur soutien à une Ukraine libre et souveraine, ainsi qu’à des sanctions fermes contre la Russie.L’UE et Séoul ont signé l’an dernier un accord de partenariat sur la sécurité et la défense. En mars dernier, un autre a été conclu sur le commerce numérique (DTA), élargissant encore le champ de la coopération. Dans ce contexte, le réarmement de l’Europe et l’augmentation de ses budgets de défense ouvrent de nouvelles opportunités pour les exportations d’armement « made in Korea ».