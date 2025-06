Lee Jae-myung invite les chefs des groupes parlementaires à déjeuner

Photo : YONHAP News

Le président Lee Jae-myung a proposé aux chefs des groupes parlementaires des partis au pouvoir et de l'opposition de déjeuner ensemble prochainement. C’est ce qu’a fait savoir mardi Kim Byung-kee, chef de file des députés et président intérimaire du Minjoo, à l’issue d’une réunion avec le secrétaire général de la présidence, Kang Hoon-shik, et le conseiller aux affaires politiques, Woo Sang-ho. Kim a précisé que cette initiative du chef de l’Etat était motivée par sa volonté de relancer la vie politique du pays.Le chef des élus du Parti du pouvoir du peuple (PPP), Song Eon-seok, a lui aussi indiqué avoir été informé de cette proposition. Il a ajouté l’avoir accueillie avec plaisir, soulignant que le dialogue entre les directions parlementaires des deux principales formations constituait le fondement même d’une gouvernance collaborative.La date de cette rencontre reste à déterminer, notamment en fonction de la participation ou non de Lee au sommet de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (Otan), prévu les 24 et 25 juin à La Haye, aux Pays-Bas. S'il y assiste, la réunion avec les chefs des groupes parlementaires devrait avoir lieu à la fin du mois de juin ou au début du mois de juillet.